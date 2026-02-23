El Fútbol Regional pone en marcha la temporada 2026 en dos Zonas

El fútbol regional palpita el inicio de la temporada 2026 en sus diferentes zonas. La Norte tiene fecha de comienzo el 8 de marzo en Primera División, y un día antes el Torneo de Inferiores.

Por otra parte, esta última semana de febrero ya tiene programación para la zona Sur, teniendo en cuenta que se pone en marcha 7 días antes; paralelamente continúa su disputa el Torneo Preparación, por lo que habrá juegos entre semana.

Programación anunciada oficialmente por la Liga Regional

Inicios Zona Sur y Zona Oeste en Mayores 1/3

Zona Sur arranca con el adelanto: Sp. Sacanta vs Unión de Alicia (miércoles 25/2 a las 20 horas en Reserva y 22 horas en Primera)

Zona Centro, Noroeste y Norte en Mayores 8/3

En Inferiores las 5 zonas el 7/3.

Torneo Preparación: Miércoles 25/2 , Sportivo Pozo del Molle vs Cultural La Para a las 21 horas.

Torneo Preparación: 5° fecha, el domingo 1/3. Juegan S.S. Devoto vs Unión Alicia a las19 horas.