San Jorge incorporó refuerzo en Basquet de Primera

A través de Mundo San Jorge, en el día de la fecha, el Club San Jorge anunció la llegada de un refuerzo para la temporada deportiva 2026.

Se trata del jugador Leandro Trujillo de la localidad de Balnearia, del Club Independiente.

Publicación en Redes Sociales

Le damos la bienvenida a Leandro Trujillo, quien se suma al plantel que dirige Roberto Vico para afrontar la temporada 2026 del Torneo Interasociativo de Básquet.

Leandro llega proveniente del Club Independiente de Balnearia y aportará toda su experiencia y compromiso a la plantilla santa en este nuevo desafío.

¡Bienvenido a esta nueva etapa en el club!