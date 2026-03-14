El Gobernador Llaryora se reunió con el Secretario General de la OEA

El gobernador Martín Llaryora se reunió el pasado viernes, en Washington D.C., con el Secretario General de la Organización de Estados Americanos, Albert Ramdin, en el marco de la agenda institucional que inició en Nueva York y continúa en la capital estadounidense.

Organizada por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la República Argentina (Amcham) y con la participación de 13 empresas de la provincia, la misión busca fortalecer la proyección internacional de Córdoba mediante la vinculación con centros globales de innovación, financiamiento y conocimiento.

«Córdoba comparte la misión y los objetivos de la OEA. Compartimos los valores de cooperación, de derechos humanos, de defensa de la democracia, de crecimiento con igualdades y oportunidades”, dijo Llaryora, quien mencionó como ejemplo del trabajo conjunto con el organismo la creación en Córdoba del Centro de Excelencia Circular de la OEA en Córdoba, único en Latinoamérica.

En ese sentido, Llaryora ratificó la decisión del Gobierno de la Provincia de seguir colaborando al organismo internacional para la generación de nuevos proyectos e iniciativas conjuntas.

«En un momento difícil, las Américas tienen que estar cada vez más juntas, cuenten con Córdoba para para ello y para cofinanciar proyectos de investigación, programas de hermanamiento y sostener así el trabajo que venimos desarrollando desde hace tantos años”, sostuvo.

El gobernador estuvo acompañado por empresarios cordobeses y los intendentes de Río Cuarto, Guillermo De Rivas; Las Higueras, Gianfranco Lucchesi; y Santa Catalina, Maximiliano Rossetto.

“Vengo acompañado por empresarios cordobeses que representan a firmas que generan entre 26 mil y 30 mil puestos de trabajo aproximadamente, que ocupan en distintos sectores de la economía de Córdoba. Esto es parte de la sinergia que impulsamos en nuestra provincia entre el sector público y el sector privado, un entramado en el que AmCham nos acompaña desde hace muchos años”, agregó Llaryora.

Gustavo Campos, presidente de Amcham Córdoba, destacó la trascendencia del encuentro con el titular de la OEA. “Venimos acompañados por referentes del sector privado que son socios de nuestra cámara, para nosotros la OEA es una organización muy importante y estamos muy satisfechos con esta reunión”, afirmó.

Por su parte, el intendente de Río Cuarto, Guillermo de Rivas, destacó la amplitud de la misión cordobesa, representada por referentes del sector público y privado.

«Para que una provincia progrese debe tener una visión federal y eso sucede en Córdoba, y que tenga el sector privado también representado como parte de un trabajo conjunto con el Gobierno de Córdoba en la búsqueda de potenciar el desarrollo productivo de nuestra región”, sostuvo.

En el marco de su agenda institucional en Washington, el gobernador y los intendentes mantuvieron una reunión de trabajo en el United States Department of State con autoridades de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental (WHA).

Durante el encuentro se abordaron los desafíos y oportunidades que plantea el desarrollo de la inteligencia artificial, con especial foco en su aplicación en la gestión pública, la educación y la innovación productiva.

En este contexto, el mandatario provincial presentó los avances de Córdoba en materia de economía del conocimiento, formación de talento tecnológico y articulación entre el sector público, el sistema universitario y las empresas tecnológicas, destacando el potencial de la provincia para impulsar proyectos de cooperación internacional en el campo de la inteligencia artificial y la transformación digital.