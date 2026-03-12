IPC Córdoba registró incremento en su nivel general del 2,6%

En febrero pasado, el Índice de Precios al Consumidor Córdoba (IPC-Cba) registró un incremento en su Nivel General de 2,6% respecto al mes anterior.

Considerando la importancia que tiene cada capítulo en el nivel general, la variación mensual del IPC-Cba en el mes de febrero se explica en gran medida por:

Capítulo Alimentos y bebidas no alcohólicas; principalmente por los incrementos en los precios medios de bovina; carne de aves; verduras.

Capítulo Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles; en mayor medida debido a las variaciones en los precios del gas y de la electricidad.

Otras Clasificaciones

Con el objetivo de brindar mayores herramientas de análisis, se presentan a continuación otras desagregaciones del Nivel General del Índice de Precios al Consumidor:

Precios de Bienes y Servicios

Precios Estacionales, Regulados y Resto del IPC.

Bienes y Servicios

Los bienes, que representan un 61% de la canasta, tuvieron en febrero una variación de 2,5% respecto al mes anterior, mientras que los servicios, que representan el restante 39% de la canasta, registraron una variación de 2,9%. En el cuadro presentado a continuación pueden observarse los principales resultados según bienes y servicios.

Estacionales, Regulados y Resto IPC

A continuación, se presenta el nivel general del IPC desagregado en tres categorías: bienes y servicios de comportamiento estacional, bienes y servicios cuyos precios están sujetos a regulación del Estado o tienen un alto contenido impositivo, y los restantes bienes y servicios que componen la canasta del IPC (inflación subyacente o núcleo).

En el mes de febrero de 2026, los bienes y servicios estacionales registraron una variación de -0,5% respecto al mes anterior. Por su parte, los bienes y servicios regulados tuvieron un incremento de 3,2%, en tanto el resto de los productos que componen la canasta de IPC registraron un incremento del 2,9%.

Breve nota metodológica

El Índice de Precios al Consumidor de Córdoba (IPC – Cba) mide mensualmente la variación de los precios de un conjunto de bienes y servicios representativos del consumo promedio de los hogares urbanos en la ciudad de Córdoba.

A partir de diciembre de 2026, y de acuerdo con los estándares internacionales en materia de estadísticas de precios al consumidor, se implementó una actualización de la canasta de bienes y servicios, definida en base a los resultados de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHO 2017–2018), de manera que el nuevo período de referencia de las ponderaciones es diciembre 2017-noviembre 2018. En cuanto al período de referencia de los precios, la nueva base del índice es junio 2025–noviembre 2025.

Mensualmente, se relevan aproximadamente 16.500 precios de 493 productos seleccionados en más de 1.500 establecimientos ubicados en toda la ciudad de Córdoba. La recopilación de precios se efectúa todos los días hábiles del mes, a través de la visita o contacto de un encuestador, y abarca negocios tradicionales de distintos rubros, súper e hipermercados, empresas prestadoras de servicios, colegios y hogares inquilinos.

La metodología utilizada para el relevamiento de precios y cálculo del índice se elaboró en base a las recomendaciones establecidas en el Manual del Índice de Precios al Consumidor, realizado en forma conjunta por la Organización Internacional del Trabajo, el Fondo Monetario Internacional, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos, la Oficina Estadística de las Comunidades Europeas, Naciones Unidas y el Banco Mundial.