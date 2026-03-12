Córdoba Emprendedora y Bancor impulsaron encuentro de vinculación entre más de 70 marcas

La Provincia, a través de Córdoba Emprendedora y Bancor, impulsó un nuevo encuentro de vinculación que reunió a emprendedoras al frente de más de 70 marcas de toda la provincia.

Este espacio de aprendizaje e intercambio de experiencias tuvo como eje central la capacitación “Negociar con propósito: lograr acuerdos y fortalecer vínculos”, a través de la cual se brindaron herramientas claves para negociar de manera estratégica, buscando acuerdos beneficiosos y relaciones sólidas en el ámbito profesional y emprendedor.

La secretaria General de Hábitat y Desarrollo Emprendedor, Laura Jure, destacó la alianza entre Córdoba Emprendedora y el equipo del Banco de Córdoba, que sigue en marcha con el objetivo de acompañar al sector: “Nuestra misión es estar al lado de quienes emprenden. Y no se trata de generosidad; si ustedes crecen aportan valor a la provincia, generan empleo y potencian la economía”.

La actividad tuvo como marco el Mes de la Mujer, con la idea de promover la autonomía de las emprendedoras cordobesas con espacios de formación y networking que fortalezcan sus proyectos.

Al respecto, Jure señaló: “El 84% de esta comunidad son mujeres, muchas de las cuales han encontrado en su negocio el poder compartir la maternidad, encontrar su pasión, lograr desarrollarse personalmente y hallar un propósito de vida. Se trata entonces de pensar estas acciones como motor de igualdad de oportunidades”.

Participaron también la directora de Desarrollo Emprendedor, Natalia Yubel; la líder de Sustentabilidad Bancor, Ana Sosa; el abogado notario y formador de Bancor, Leonardo Germán; y la gerenta de Prensa y Relaciones Gubernamentales de Bancor, Alejandra Piasco.

Inscripciones abiertas para la Diplomatura en Competencias Emprendedoras

Córdoba Emprendedora busca ser ese trampolín donde los proyectos se sientan seguros para dar el salto hacia el siguiente nivel. Para ello, ofrece acompañamiento integral a través de distintos ejes como lo es la capacitación constante.

Actualmente, están abiertas las inscripciones de la sexta edición de la Diplomatura Universitaria en Competencias Emprendedoras, una propuesta formativa gratuita lanzada para fortalecer el liderazgo, la inteligencia emocional y el modelo de negocio.

Quienes participen desarrollarán habilidades vinculadas a la gestión de la motivación de cara a los desafíos, comunicaciones eficaces, espíritu colaborativo, buenas prácticas para mantener las finanzas en orden, diseño de equipos desde el bienestar, estados de flujo, y resolución exitosa de conversaciones difíciles.

El cursado tendrá modalidad mixta (presencial y virtual), comenzará el 26 de marzo y durará cuatro meses. Para acceder a más información sobre la Diplomatura y postularse por una beca ingresar en este link.

Esta capacitación es impulsada por el programa Córdoba Emprendedora –coordinado desde la Secretaría General de Hábitat y Desarrollo Social y la Fundación Banco de Córdoba-, la Universidad Siglo 21 y Fundación Armós.Navegación de entradas