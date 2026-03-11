  • 11 marzo, 2026

Legislatura sancionó ley sobre el procedimiento minero de la provincia

Mar 11, 2026

La Legislatura de Córdoba sancionó una ley que adecua el procedimiento minero de la provincia, incorporando el uso de tecnologías digitales en todas las actuaciones administrativas vinculadas a la actividad.

La iniciativa, impulsada por la legisladora María Victoria Busso, modifica y deroga artículos de la Ley 5.436 –Código Minero Provincial– con el objetivo de simplificar, agilizar y modernizar los trámites, promoviendo mayor eficiencia, celeridad y seguridad jurídica.

La nueva normativa establece que los expedientes, escritos, presentaciones, notificaciones, registros y actuaciones se gestionarán íntegramente por medios electrónicos o digitales, otorgándoles plena validez legal y probatoria, al mismo nivel que los procedimientos realizados en soporte papel.

Asimismo, dispone la utilización obligatoria de la plataforma Ciudadano Digital (CiDi) como sistema de identificación y domicilio administrativo electrónico para todas las personas que intervengan en el procedimiento minero, fortaleciendo la trazabilidad, la transparencia y la accesibilidad de las gestiones.

Además, se actualiza el régimen de notificaciones, representación y demás instancias procesales, garantizando mayor claridad normativa, reducción de plazos y optimización de los tiempos administrativos, sin afectar las garantías del debido proceso ni el derecho de defensa.

En este marco, el secretario de Minería del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Gustavo Caranta, destacó:

“La digitalización de los procesos permite brindar mayor previsibilidad, transparencia y agilidad, acompañando el crecimiento del sector minero y generando mejores condiciones para la inversión y el desarrollo sostenible en Córdoba”.

La sesión fue presidida por el presidente provisorio de la Legislatura, Juan Manuel Llamosas, y contó con la participación de autoridades de la Secretaría de Minería, entre ellas la coordinadora legal María José Etcheverry y el director de Geología David Palacio.

Con esta ley, Córdoba continúa avanzando en la transformación digital del Estado, impulsando procesos más simples, ágiles y transparentes que fortalecen el desarrollo productivo y la competitividad provincial.