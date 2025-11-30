El Gobierno de Córdoba dispuso cierre total de Polideportivos Sociales

El Gobierno de la Provincia de Córdoba, a través del ministerio de Desarrollo Social informa que, como medida inmediata y preventiva, dispuso el cierre total de todos los polideportivos provinciales.

La disposición alcanza a los construidos en años anteriores, los recientemente inaugurados y los que están en construcción cuyo avance de obra se paraliza para revisar lo ejecutado.

La decisión tiene como objetivo resguardar la integridad de las personas que utilizan estos espacios y garantizar que ninguna estructura presente riesgos de ningún tipo.

Revisión integral

Dado que estos polideportivos fueron cedidos oportunamente a los municipios, la Provincia solicita a los intendentes que acompañen y colaboren en esta tarea preventiva, a fin de avanzar conjuntamente en la revisión integral que incluye su infraestructura eléctrica.

En este marco, se convocará a los colegios profesionales de ingenieros, así como a universidades y organismos técnicos especializados para sumarse a los equipos de gobierno provincial y a los municipios en esta tarea.

En relación al polideportivo de la ciudad de Miramar, se precisa que la estructura se encontraba en etapa de obra y no había sido formalmente entregada por la empresa a la Provincia.

Asimismo, en función del contrato vigente, la empresa contratista mantiene la responsabilidad técnica, estructural y operativa de la construcción y del predio.

Debido a la gravedad del episodio y con el fin de esclarecer lo sucedido, la Provincia decidió realizar la denuncia pertinente en la Justicia e iniciar la investigación administrativa correspondiente.

El gobierno de Córdoba informa que habilitará los polideportivos de manera progresiva en la medida que garantice la seguridad de estos espacios recreativos.