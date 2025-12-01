Córdoba suma otra millonaria inversión en energías renovables

El Grupo Dinosaurio anunció la puesta en marcha de un parque solar de 40 MW en Deán Funes, que inyectará energía limpia a la red 66KV del Sistema Interconectado Provincial que opera Epec.

La planta funcionará bajo el esquema de generación distribuida comunitaria, una innovación impulsada por la Provincia para promover el desarrollo de energías limpias desde una visión territorial, inclusiva y sostenible.

La presentación se concretó en un acto del que participaron el titular del Grupo Dinosaurio. Euclides Bugliotti, la ministra de Ambiente y Economía Circular, Victoria Flores; y su par de Cooperativas, Gustavo Brandán; junto a autoridades locales, de Epec y referentes del sector.

La empresa invertirá 30 millones de dólares en infraestructura energética, incrementando la capacidad renovable de la provincia, que lidera el ranking nacional de energía distribuida, concentrando el 33% de potencia instalada.

El parque solar se proyecta en un predio de 75 hectáreas, en la localidad del norte provincial. La energía que genere abastecerá el consumo de las distintas unidades de negocio del Grupo Dinosaurio y los excedentes se volcarán a la red provincial.

Bugliotti indicó que la planta contará con 59 mil paneles y trackers que siguen la trayectoria del sol para maximizar la generación. El empresario señaló que para la concreción del proyecto fue decisiva la asistencia técnica y la disponibilidad de líneas de transmisión ejecutadas por la Provincia y Epec.

Flores destacó que el proyecto está alineado con la necesidad de avanzar en la transición energética, uno de “los grandes ejes planteados en la reciente COP 30”.

Brandán rescató que el emprendimiento del grupo empresarial se concrete en el norte provincial, “El Plan de Igualdad Territorial tiene como prioridad la inversión pública en esta región, pero también incentiva la inversión privada para promover el crecimiento”.

En tanto, el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Fabián López, puso en valor el proyecto energético impulsado por el Grupo Dinosaurio y agregó que estas iniciativas “surgen de las innovaciones y mejoras tecnológicas que se han estado desarrollando en la provincia”.

Puntualizó en este sentido que el Estado provincial busca facilitar las inversiones privadas, especialmente en el sector de energía renovable y la generación distribuida, a través de una combinación estratégica de inversión en infraestructura eléctrica y desarrollo de un marco regulatorio modernizado.

Esto implicó mejoras en transmisión y transporte de energía, con sus correspondientes estaciones transformadoras. En paralelo, se avanzó en la modernización tecnológica, con la adopción de medición inteligente en subestaciones, software especializado y gestión de datos (mediante data centers), entre otros requerimientos para la inyección de energía renovable a la red.

En materia regulatoria, López recordó que la Provincia Córdoba acompañó la ley de generación distribuida nacional, sancionada en 2017, con su propia legislación. “Esta regulación demostró que ser climáticamente responsable y autoabastecerse de energía renovable no es un costo adicional, sino que impacta favorablemente en la factura final”, afirmó.

Plan de Igualdad Territorial

López enmarcó el fortalecimiento de la infraestructura energética en la región en el Plan de Igualdad Territorial. “Por instrucciones del gobernador Llaryora, EPEC enfocó las inversiones en infraestructura en áreas específicas del territorio, principalmente en el noroeste y el sur de la provincia”, señaló.

Y completó: “Estas regiones son los sectores donde el gobierno necesita focalizar de manera puntual todas las políticas públicas para dinamizar el desarrollo”.

Modelo cordobés

Con el modelo de generación distribuida comunitaria, ya se pusieron en marcha las plantas solares del Grupo Maipú, de la cooperativa eléctrica de General Roca y de la Asociación Gremial de Empleados de Comercio. Y está en construcción un emprendimiento de la cooperativa eléctrica Cemdo de Villa Dolores, entre otros proyectos.

La generación de energía en el parque solar se inyecta a la red pública para que, mediante un sistema de tokenización, se realice el neteo (compensación) entre la energía producida y la consumida en simultáneo (generación virtual).

Junto con los créditos en pesos generados durante los períodos de solo inyección, estos componen el beneficio económico que se distribuye entre los generadores de energía.

Este modelo democratiza el acceso a la transformación energética, permitiendo a usuarios residenciales, comerciales, industriales y organismos públicos generar su propia energía y recibir compensación económica por los excedentes inyectados a la red.

Esta evolución representa un cambio cultural hacia la participación de los usuarios en el sistema energético, con múltiples beneficios: ahorro económico, reducción de emisiones de carbono, descentralización de la producción eléctrica y fortalecimiento del sistema de distribución.

Estas iniciativas consolidan el liderazgo de Córdoba en la transformación energética y refuerza el compromiso del Gobierno provincial con un modelo de desarrollo sostenible que prioriza las energías limpias y la participación comunitaria.