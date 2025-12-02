Construcción de Autovía Punilla fue reconocida como Obra Vial Provincial del Año

La construcción de la Autovía Punilla recibió un reconocimiento de la Asociación Argentina de Carreteras (AAC) en la categoría Obra Vial Provincial del Año, durante la cena realizada en la sede del Automóvil Club Argentino, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con motivo del Día del Camino.

La distinción fue recibida por el vicepresidente de Caminos de las Sierras, Isaac Rahmane.

El evento contó con la participación de funcionarios, empresarios y referentes del sector vial del país.

En ese marco, la provincia de Córdoba obtuvo además un reconocimiento por su planificación y desarrollo de infraestructura vial durante 2025, distinción que recibió Martín Gutiérrez, presidente de la Dirección Provincial de Vialidad.

La Autovía Punilla es una ruta de montaña construida por el Gobierno de Córdoba a través de Caminos de las Sierras.

Demandó una inversión de 130 millones de dólares, financiada parcialmente mediante un crédito del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

Conocida también como Alternativa Ruta 38, la autovía tiene una extensión de 21,8 kilómetros y fue habilitada el 25 de noviembre de 2024.

Su traza permite desviar el tránsito pasante fuera de los corredores urbanos de la Comuna San Roque, Bialet Massé, Santa María de Punilla y Cosquín.

De esta manera, se agilizó la circulación regional y se mejoraron las condiciones de movilidad interna y seguridad vial en el Valle de Punilla.

Entre sus puntos destacados se encuentran un puente de 480 metros sobre el lago San Roque —en la desembocadura del río Cosquín— que incluye un paso peatonal; y otro puente de 210 metros sobre el río Yuspe.

En su primer año de funcionamiento, por la autovía circularon 2,6 millones de vehículos.