Promueven vinculación comercial entre Córdoba y Shanghai (China)

En el marco de la misión empresarial e institucional que se lleva a cabo en cuatro ciudades de China, se firmó un acuerdo con el Hub Integral Argentino-Chino que promueve la vinculación comercial entre Córdoba y Shanghái, facilitando la posibilidad de que los productos cordobeses exportados a China estén disponibles en el “Centro de Exposiciones y Comercio de Productos Importados de Argentina”.

El convenio fue suscripto por el presidente de la Agencia ProCórdoba, Pablo De Chiara, y el CEO del Hub, Jin Lin. Se trata de un primer paso para la puesta en marcha de este espacio destinado a fortalecer la proyección cordobesa en China.

Esta firma se concretó durante el “Córdoba Day Shanghái”, una de las escalas previstas en esta gira por China, donde la provincia presentó las principales características de su perfil y matriz productiva, mostrándose como un destino para la radicación de inversiones.

En ese encuentro participaron 25 empresarios cordobeses y más de 50 representantes empresariales e institucionales chinos, quienes mantuvieron instancias de vinculación orientadas a expandir los lazos comerciales.

El acuerdo también representa el cumplimiento de un compromiso asumido por ProCórdoba en una visita previa: avanzar en un nuevo encuentro y consolidar el trabajo conjunto con el Hub Integral Argentino-Chino, esta vez acompañado por una delegación empresarial. Del acto participaron el Cónsul General Luciano Tanto Clement, miembros del consulado y autoridades locales.

Los Córdoba Day son espacios destinados a empresas extranjeras, inversores y representantes gubernamentales, con el objetivo de difundir las capacidades productivas de la provincia y sus oportunidades de radicación, exportación e inversión. Esta estrategia busca potenciar la competitividad y el desarrollo económico de Córdoba.

Continúa la misión en China

La comitiva ya desarrolló actividades en Hangzhou y Shanghái, y continuará en Shenzhen y Guangzhou.

En Shenzhen está prevista la visita a mercados mayoristas y a empresas líderes como BYD (vehículos eléctricos), Huawei y Honor (tecnología y conectividad), además de Tencent, gigante del software y los servicios digitales. En Guangzhou, la delegación recorrerá compañías vinculadas a los sectores automotriz, drones, robótica, software, y desarrollos tecnológicos, además de firmas dedicadas a la logística y servicios portuarios, fundamentales para el comercio internacional.

En ambas ciudades también se realizarán nuevas ediciones del Córdoba Day, orientadas a vincular a los sectores estratégicos locales con sus contrapartes asiáticas.