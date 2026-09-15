El Karate de Centro tuvo su Encuentro Regional Anual

El Salón de la Sede recibió con gran convocatoria la segunda edición del Torneo Regional de Karate para niños y jóvenes principiantes en categorías Kata y Kumite.

Durante la jornada del domingo, karatekas de los distintos clubes de la región compitieron en esta competencia organizada por el Dojo Carlos Franco.

Los alumnos rojinegros, con excelentes actuaciones consiguieron los siguientes resultados:

Matias Milanesio: 3° Kata y 3° Kumite.

Octavio Godoy: 1° Kata y 1° Kumite.

Pedro Tiranti: 1° Kata equipo, 2° Kata y 3° Kumite.

Raffaella Pietroni: 1° y 3° Kata equipo, 2° Kumite y 2° Kata.

Larisa Mores: 1° Kata, 3° Kata equipo y 3° Kumite.

Santiago Fler: 3° Kata equipo y 2° Kumite.

Josefina Prato: 1° Kata equipo y 3° Kata.

También participaron: Deonisio Bustos, Olivia Gonzalez, Máximo Barros, Fabricio Pronino y Elian Ramallo.