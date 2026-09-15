  • 15 septiembre, 2026

Deportes

Morteros: El Cross Running Ansenuza vivió una gran tercera edición

Sep 14, 2026

La ciudad de Morteros vivió este domingo una nueva fiesta del deporte con la realización de la tercera edición del Cross Running Ansenuza, que reunió a 170 corredores en las distancias de 5K, 10K y 21K.

La competencia tuvo este año una edición especial. Las condiciones climáticas y el estado del Bajo de Morteros, escenario natural para el cual había sido diseñada originalmente la propuesta, obligaron a modificar el recorrido a último momento. La organización trasladó la largada y llegada al Parque Centenario Mariano Alvarado y readaptó los circuitos por diferentes calles de la ciudad.

A pesar del cambio, la jornada se desarrolló con total normalidad y una importante participación de corredores, consolidando una propuesta que volvió a combinar deporte, turismo y encuentro, esta vez mostrando una faceta diferente de Morteros.

En la distancia principal de 21 kilómetros, Emanuel Asselborn y Yamila Heredia fueron los ganadores de la clasificación masculina y femenina, respectivamente.

El intendente Sebastián Demarchi destacó: “A pesar de las condiciones climáticas, pudimos reorganizar la carrera y llevarla adelante con éxito. Morteros volvió a recibir a corredores, familias y visitantes en una verdadera fiesta del deporte”.

Por su parte, el director de Turismo, Luciano Smut, señaló: “El Cross nació para vincular el deporte con nuestro Bajo. Este año tuvimos que adaptarnos y la ciudad se convirtió en el escenario de una nueva experiencia, que nos permitió seguir mostrando y promocionando Morteros”.

La tercera edición dejó un balance altamente positivo y reafirmó al Cross Running Ansenuza como una de las propuestas deportivas y turísticas de Morteros, capaz de convocar corredores y visitantes y continuar proyectando a la ciudad dentro de la agenda regional.