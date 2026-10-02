El Kempes se vistió de celeste y blanco, ante miles de hinchas

El Estadio Mario Alberto Kempes volvió a vestirse de celeste y blanco ante miles de hinchas y con más de 8 mil niños y niñas de clubes y organizaciones sociales como protagonistas desde las tribunas. La Selección Argentina derrotó 4-0 a Bolivia y celebró su regreso a Córdoba después de cuatro años.

La noche comenzó mucho antes del saque inicial. Desde las primeras horas, el Kempes fue recibiendo a familias, hinchas y delegaciones de clubes que llegaron para vivir una jornada especial y acompañar a la Selección en su vuelta a la provincia.

Para los más de 8 mil chicos que ocuparon el sector superior de la Platea Roberto Gasparini, la experiencia tuvo además un significado especial: fueron sus clubes los que los acercaron al estadio para compartir una noche que quedará como parte de sus historias.

La iniciativa “Del Club al Kempes” permitió que niños y niñas de hasta 12 años de distintas instituciones deportivas y organizaciones sociales fueran parte del encuentro y pudieran ver de cerca a los protagonistas de la Selección Argentina.

Una noche de Selección

En el campo de juego, Argentina se impuso por 4-0 ante Bolivia en un encuentro que marcó el comienzo de una nueva serie de amistosos para el equipo dirigido por Lionel Scaloni.

El partido significó además el reencuentro del seleccionado con el público argentino luego de su participación en el Mundial y el regreso a uno de los escenarios que históricamente recibió al equipo nacional fuera de Buenos Aires.

El amistoso ante Bolivia fue, en ese sentido, el primer capítulo de una nueva etapa que continuará su calendario de amistosos durante esta ventana internacional.

Córdoba, sede de grandes eventos

El regreso de la Selección Argentina al Kempes volvió a poner a Córdoba en el mapa de los grandes acontecimientos deportivos. Tras el triunfo ante Bolivia, el presidente de la Agencia Córdoba Deportes, Agustín Calleri, destacó el valor de volver a recibir al equipo nacional y anticipó que la provincia continuará trabajando para que el seleccionado vuelva a jugar en el estadio cordobés.

“Es un orgullo tener a la Selección acá. Agradecemos la gestión del gobernador Martín Llaryora y de la AFA, y vamos a seguir trabajando para volver a tenerlos acá”, señaló.

La jornada también permitió mostrar la capacidad de Córdoba para organizar eventos deportivos de gran convocatoria, con un operativo que involucró a organismos provinciales y municipales, fuerzas de seguridad y personal de la Agencia Córdoba Deportes.

Pero, sobre todo, fue una noche en la que el fútbol de los clubes se encontró con la Selección. Más de 8 mil chicos que entrenan, compiten y representan a instituciones de toda la provincia tuvieron la posibilidad de ocupar las tribunas del Kempes y vivir desde adentro una jornada que quedará en su memoria.

El estadio volvió a teñirse de celeste y blanco. Córdoba volvió a recibir a la Selección. Y esta vez, desde las tribunas, miles de chicos de los clubes fueron parte de la fiesta.