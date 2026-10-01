Se completó la fecha 9 del Basquet Asociativo de la Morterense

Porteña Asociación cerró la fecha 9 del Torneo Clausura de Basquet, con una importante victoria como visitante frente a Unión de San Guillermo, al imponerse por 84 a 80.

El trámite del encuentro fue parejo y de final reñido, disputado en el estadio «Mario Alberto López».

De esta manera finalizó la fecha 9 que diera comienzo la semana anterior, y que se desdobló en varios días.

Resultados

Unión de San Gmo 80- Porteña 84

Nueve de Morteros 98- Devoto 67

Sp. Suardi 76- El Ceibo 64

San Jorge 59- Centro Social 63

Libertad 78- San Isidro 72

Posiciones

Sp. Suardi 18- El Tala 15- San Isidro 14- Tiro Federal 13- Unión San Gmo 13- Nueve de Morteros 12- Centro Social 12- Devoto 12- Libertad 12- Porteña 12- El Ceibo 11- San Jorge 9.