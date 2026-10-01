Diez atletas de Club Bertossi en competencia de Miramar de Ansenuza

El pasado domingo 27 de septiembre diez atletas de grupo AB del Club viajaron a la localidad de Miramar de Ansenuza a participar de la quinta fecha del Gran Prix San Justo, la misma se disputaba con 3 distancias 5k, 10k y 21k.
Los resultados fueron:
Distancia 5k
Aldana Verseli 2° puesto general
Yanela Singer 5° puesto general
Cristian Ledesma 10° puesto general
Florencia Naretto, Raúl Vega fueron finish
Distancia 10k
Antonela Verseli 2° puesto general
Mayco Rodríguez 4° puesto general
Dilan Utrera 2° puesto en su categoría
Marcelo Suarez 2° puesto en su categoría
Distancia 21k
Marcos Rumachella 4° puesto general