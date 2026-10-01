Diez atletas de Club Bertossi en competencia de Miramar de Ansenuza

El pasado domingo 27 de septiembre diez atletas de grupo AB del Club viajaron a la localidad de Miramar de Ansenuza a participar de la quinta fecha del Gran Prix San Justo, la misma se disputaba con 3 distancias 5k, 10k y 21k.

Los resultados fueron:

Distancia 5k

Aldana Verseli 2° puesto general

Yanela Singer 5° puesto general

Cristian Ledesma 10° puesto general

Florencia Naretto, Raúl Vega fueron finish

Distancia 10k

Antonela Verseli 2° puesto general

Mayco Rodríguez 4° puesto general

Dilan Utrera 2° puesto en su categoría

Marcelo Suarez 2° puesto en su categoría

Distancia 21k

Marcos Rumachella 4° puesto general