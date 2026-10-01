Inferiores de Basquet: Completaron el clásico en Formativas

Las inferiores de San Jorge cerraron la fecha de clásicos en el Polideportivo Santo, este lunes y martes, por el Torneo Clausura de la Liga Morterense.
Infantiles
San Jorge 89-27 Centro Social
Valentino Galanzino: 21 puntos
Cadetes
San Jorge 50-84 Centro Social
Martín Borre: 11 puntos
Liga Próximo
San Jorge 62-64 Centro Social
Mateo Ternavasio: 21 puntos
Próxima fecha
San Jorge visita a Tiro Federal este jueves con las categorías Infantiles y Cadetes.
El próximo miércoles será el turno de Liga Próximo.