  • 1 octubre, 2026

Deportes

Inferiores de Basquet: Completaron el clásico en Formativas

Sep 30, 2026

Las inferiores de San Jorge cerraron la fecha de clásicos en el Polideportivo Santo, este lunes y martes, por el Torneo Clausura de la Liga Morterense.

Infantiles

San Jorge 89-27 Centro Social

Valentino Galanzino: 21 puntos

Cadetes

San Jorge 50-84 Centro Social

Martín Borre: 11 puntos

Liga Próximo

San Jorge 62-64 Centro Social

Mateo Ternavasio: 21 puntos

Próxima fecha

San Jorge visita a Tiro Federal este jueves con las categorías Infantiles y Cadetes.

El próximo miércoles será el turno de Liga Próximo.