Escenario del Lago Norte, fue el lugar de convocatoria para recibir la Primavera en Morteros

El Parque Central, en el escenario del Lago Norte, fue el punto de encuentro elegido para celebrar la llegada de la Primavera con un evento central que reunió a más de 1000 personas en una jornada a pura música, baile y energía.

La propuesta principal fue la Clase Compartida de Ritmos y Zumba, organizada por la Municipalidad de Morteros junto a la instructora del Taller de Ritmos Latinos del Centro Cultural Municipal, Lourdes “Luli” Cortez, en el marco del festejo de esta colorida estación.

Durante más de dos horas, instructores de toda la región brindaron una súper clase que contagió entusiasmo y alegría a vecinos y vecinas de todas las edades. Estuvieron presentes Marisa (Arrufó), Vero (Devoto), Ema y Geo (Porteña), Cele, Mati, Carlita y Giuli (Morteros), Pato y Sabri (San Francisco), Luchito (San Guillermo), Mary y Joako (Freyre), Sole (Chipión), Danila (Villa Trinidad), Rocío (Chaco), además de la propia Luli Cortez, quien también estuvo a cargo de la coordinación general.

“Estoy inmensamente feliz y agradecida por la jornada soñada de ritmos y zumba que se vivió en el Lago Norte, acompañada de grandísimos instructores que llegaron desde distintos lugares, hasta de Chaco”, expresó Luli Cortez, quien coordina el Taller de Ritmos Latinos Ritmo Buenas Vibras del Centro Cultural Municipal.

El evento contó también con la participación de la profesora Yamila Dip y sus alumnos del Taller de Cumbia Simplemente Baile, quienes sumaron su arte al festejo.

La celebración incluyó, además, el tradicional Paseo de Artesanos y Emprendedores, con más de 60 stands que ofrecieron una variada propuesta de artesanías, productos y delicias gastronómicas. Familias enteras se acercaron con sus mates para disfrutar de una tarde fresca, pero llena de música, danza y color, recibiendo a la Primavera de la mejor manera.