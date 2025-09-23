Morteros: Quedó inaugurada una nueva muestra en Casa Graciela Boero

Este sábado, con un gran marco de asistentes, la Municipalidad de Morteros realizó la apertura de una nueva muestra en el espacio artístico cultural Casa Graciela Boero, en esta oportunidad de la mano del artista plástico mortersense Fernando “Nano” Bertone.

El artista que actualmente reside en el interior de la provincia de Buenos Aires, deslumbró con su exposición con mas de 40 obras, realizadas en diferentes técnicas como óleo sobre tela, técnicas mixtas de crayón sobre chapadur, con temáticas de paisajes, de ciudad, de ovejas, perros, hasta ensayos de Picasso, también complementan la muestra esculturas trabajadas en madera.

El artista elogió el espacio destinado a la exposición y realización de actividades vinculadas al arte y destacó el gran crecimiento cultural de la ciudad.

La muestra estará exhibida hasta fines de octubre y podrá ser visitada los días viernes, sábados, domingos y feriados en el horario de 16 a 21 horas.

Para las instituciones que deseen coordinar visitas del Programa EduTurismo, favor de completar el formulario para una mejor organziación.

https://docs.google.com/…/1FAIpQLSfhj0N6ySe…/viewform…