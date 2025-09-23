Taller Integrador La Colmena de Brinkmann participó de Encuentro Regional Deportivo

El Taller Integrador “La Colmena” tuvo el honor de participar en el 28° Encuentro Regional Deportivo Recreativo para Personas con Discapacidad, realizado en la ciudad de San Francisco, un evento que año tras año reafirma el valor de la inclusión, la integración y el deporte como herramienta de desarrollo personal y colectivo.

La jornada estuvo marcada por la alegría, el compañerismo y el entusiasmo de cientos de participantes provenientes de distintas localidades, quienes compartieron una experiencia enriquecedora a través de diversas actividades deportivas y recreativas adaptadas.

Los operarios del taller disfrutaron plenamente de la propuesta.

Agradecemos profundamente a los organizadores por la invitación y por generar este tipo de espacios donde se promueve el respeto por la diversidad y la participación activa de las personas con discapacidad