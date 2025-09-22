Policiales Morteros: Investigan fallecimiento de un Bebé y dos jóvenes amenazados

Los hechos fueron reportados por la Departamental Ansenuza en su informe del día de la fecha.

*SE INVESTIGA EL FALLECIMIENTO DE UN BEBE*

Siendo aproximadamente las 09.00 horas del día de hoy, se recibe un llamado a la línea de emergencia, solicitando la presencia policial en calle Atlántico Sur, donde en el lugar se entrevista a una joven de 25 años de edad, quien manifiesta que se hijo de un mes de edad, se encontraba descompuesto y que no respiraba, por lo que inmediatamente el personal policial actuante comienza con las maniobras de reanimación y trasladando con urgencia hasta el Hospital Dr. Sauret, donde se le realizaron las intervenciones médicas de urgencia y a posterior personal de la salud informa el deceso del menor.

Se da intervención a la Fiscalía de Instrucción Morteros, quien dispone que se haga presente en el lugar personal de Policía Judicial.

*DOS JÓVENES FUERON AMENAZADOS POR MOTOCICLISTAS*

En horas de la mañana del día Domingo, se hacen presente en la dependencia policial dos jóvenes de 22 y 21 años de edad, quienes informan que momentos antes fueron abordados por dos masculinos que se conducían en una motocicleta, y sin mediar palabras son amenazados con un arma de fuego para luego retirarse del lugar.

A raíz de lo sucedido se pone en conocimiento al personal de la Div Investigaciones, quienes trabajan en procura de recopilación de datos y a la Fiscalía de Instrucción Morteros.