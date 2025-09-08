El Ministro Ferreyra participó en el «Diálogo Regional de Política 2025, del BID

El ministro de Educación de la provincia de Córdoba, Horacio Ferreyra, participó en el Diálogo Regional de Política 2025 “Financiamiento Inteligente en Educación: Fortaleciendo el Presente e Impactando el Futuro”, organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en la ciudad de Buenos Aires.

El encuentro reunió a ministros de Educación y autoridades de Finanzas de distintos países de América Latina y el Caribe, junto con representantes de organismos internacionales, expertos y académicos. El objetivo central fue repensar el financiamiento educativo en la región para que cada peso invertido tenga el mayor impacto posible en los aprendizajes y en la reducción de las desigualdades.

Durante las dos jornadas, los debates giraron en torno a cuatro ejes principales:

Movilizar recursos adecuados para garantizar una educación de calidad para todos.

Distribuir con equidad, asegurando que cada escuela y cada estudiante reciban los recursos necesarios según sus realidades.

Ejecutar con eficiencia los presupuestos destinados a la educación.

Monitorear con transparencia el uso de los fondos, fortaleciendo la rendición de cuentas.

Además, se presentaron experiencias de distintos países en relación con la financiación innovadora, la articulación entre educación y finanzas, y el uso de datos para la toma de decisiones estratégicas. También se realizó el lanzamiento del libro “Gasto Inteligente en Educación”, que recoge hallazgos y propuestas sobre cómo invertir más y mejor en el sistema educativo.

En este marco, el ministro Horacio Ferreyra señaló: “La participación de Córdoba en este encuentro internacional refleja nuestro compromiso con una educación de calidad y con la responsabilidad de invertir los recursos de manera inteligente. Como señala nuestro gobernador Martín Llaryora, la educación es la base del desarrollo y el futuro de nuestras comunidades; por eso, espacios como este nos permiten aprender de las mejores prácticas y fortalecer nuestras políticas provinciales en beneficio de cada estudiante”.