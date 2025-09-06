El Gobernador encabezó mesa de trabajo con directivos y proveedores de Renault

El gobernador Martín Llaryora encabezó este jueves una mesa de trabajo con directivos de Renault y proveedores de la firma.

La reunión, que se llevó a cabo en la Sala de Ministros del Centro Cívico del Bicentenario, se enmarcó en la agenda de encuentros que la Provincia sostiene con las principales empresas automotrices radicadas en Córdoba, con el objetivo de consolidar el desarrollo industrial y generar más empleo de calidad.

En particular, se abordó la estrategia empresarial adoptada por Renault para fortalecer el perfil exportador de la planta de Santa Isabel, enfocado en la fabricación de utilitarios para el mercado de América Latina.

En este sentido, Llaryora destacó el crecimiento de las ventas y exportaciones de utilitarios y SUV de la compañía y agradeció a Renault por la visión y el trabajo conjunto que permite convertir a la planta local en un hub exportador.

“Esto se debe, entre tantas razones, a que tenemos una ley de promoción industrial muy fuerte, que se ha sostenido en todo este tiempo y que ahora estamos ampliando”, dijo.

El mandatario también resaltó el trabajo entre representantes del ámbito público y las empresas del rubro automotriz. “Ya lo hemos hecho con otros sectores y nos han dado excelentes resultados”, señaló.

“Mi compromiso con la industria es sostener estos proyectos que son vitales para el empleo”, agregó.

Llaryora añadió que la Provincia acompaña el fortalecimiento de la red local de proveedores de la industria automotriz para que “cada vez tengamos más piezas nacionales en los vehículos”.

El director industrial de la fábrica Santa Isabel, André Pinto, valoró que la empresa lleve 70 años de actividad ininterrumpida en la provincia, “lo que demuestra la fuerza y la solidez de la industria en Córdoba”.

De cara al futuro, Pinto adelantó: “Nuestro gran objetivo es que Santa Isabel se transforme en un hub de fabricación de utilitarios para toda América Latina a partir del año 2026″.

El ministro de Economía y Gestión Pública, Guillermo Acosta, rescató la importancia del diálogo entre los representantes de Renault, su red de proveedores y el sector público.

“En estas reuniones, la idea es que la Provincia ponga sobre la mesa todas las herramientas que tiene para fortalecer la actividad”, apuntó.

En tanto, el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Pedro Dellarossa, dijo que el organismo tiene a su cargo “la aplicación de los regímenes de promoción industrial anunciados por el gobernador Llaryora, una de las herramientas clave que tiene la provincia”.

Dellarossa resaltó también el compromiso del gobierno para mejorar la logística de la exportación de la producción local y mencionó las oportunidades que ahora se abren con el área operativa que dispondrá Córdoba en el puerto santafesino sobre el río Paraná.

Por último, la ministra de Desarrollo Social y Promoción del Empleo, Laura Jure, hizo un repaso de los programas de empleo que se llevan adelante con la participación del sector privado, entre los que enumeró Empleo +26, el Programa Primer Paso y el recientemente lanzado Córdoba Crea Futuro.

“El aporte que hace el Estado a través de estos programas es clave para que las industrias puedan tener más competitividad”, indicó Jure, y luego puso a disposición acompañamiento provincial para capacitar al personal de la planta fabril.

Del encuentro también participaron secretarios de Estado, la Agencia ProCórdoba, la Agencia Competitividad Córdoba y el Banco de Córdoba. También asistió la secretaria de Recaudación de la Municipalidad de Córdoba, Magalí Díaz.

La actividad fue organizada en conjunto por el Ministerio de Economía y Gestión Pública, el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica y el Ministerio de Desarrollo Social y Promoción del Empleo.

Estuvieron presentes, además, autoridades del Clúster Automotriz y Movilidad Sostenible de Córdoba y representantes de más de 20 empresas proveedoras de Renault.