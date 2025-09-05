Punto Coop: Presentaron Programa de Impulso al Consumo de Productos de la Economía Cooperativa

El Gobierno de Córdoba, a través del Ministerio de Cooperativas y Mutuales, presentó “Punto Coop”, el Programa de Impulso al Consumo de Productos de la Economía Cooperativa.

La iniciativa inédita busca fortalecer la comercialización, visibilidad y competitividad de los productos cooperativos cordobeses.

A través del flamante programa, el objetivo es posicionar productos de alimentos, lácteos, productos apícolas, textiles, de limpieza, cuidado personal, cosmética y artículos para el hogar de origen cooperativo en canales de distribución.

El fin de esta acción es generar un circuito de consumo en el territorio que promueva el desarrollo económico con equidad y sustentabilidad, además de impulsar el crecimiento y la producción cooperativa.

Durante la presentación, el ministro Brandán destacó que “es un programa al servicio de todas las cooperativas y mutuales, pero más que un lanzamiento, es una invitación a que profundicemos. Se trata de una construcción día a día y tenemos que estar unidos para generar las políticas públicas que necesita el sector”.

La implementación del programa se llevará a cabo en tres etapas: instalación de kits de visibilización en comercios de gran superficie; desarrollo y capacitación de proveedores cooperativos en áreas clave como marketing, logística y e-commerce; y la expansión hacia espacios comerciales alternativos como ferias, eventos, terminales y aeropuertos.

De esta manera, el Gobierno de Córdoba reafirma su compromiso con el cooperativismo, promoviendo políticas públicas innovadoras que fortalezcan a las cooperativas como actores centrales del desarrollo local y regional, generando empleo, inclusión y nuevas oportunidades de crecimiento para la economía solidaria.

Para participar del programa, las cooperativas productoras y comercios interesados pueden inscribirse completando el siguiente formulario: https://forms.gle/eQRkBCD79ytUz2Wk8.

El lanzamiento tuvo lugar en la Casa de Gobierno de Córdoba y participaron el legislador provincial y presidente de la Comisión de Economía Social, Cooperativas y Mutuales de la Unicameral, Matías Chamorro; la asesora ministerial, Florencia Margaría y el integrante de la Mutual Monte Adentro, Pablo Blanc.

Cabe destacar que Punto Coop, articula con el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, FEDECOM, la Cámara de Comercio de Córdoba (CCC), la Cámara de Supermercadistas y Autoservicios (CASAC) y el Centro de Almaceneros de Córdoba, tiene como finalidad construir una Red de Comercialización Cooperativa con identidad colectiva, instalando puntos de visibilización en góndolas, supermercados, almacenes, comercios minoristas y espacios no tradicionales.