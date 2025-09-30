El Padel del fin de semana, tuvo participación de deportistas Brinkmanenses

En un fin de semana cargado de pádel y con mucho público en las canchas locales.

Centro Social fue sede de la octava fecha del Circuito APC de caballeros en categorías pares.

Desde el pasado miércoles, hasta el domingo, se completó la fecha 8 del Circuito Apc, donde en damas jugaron las categorías impares, mientras que en caballeros las pares.

CABALLEROS:

CATEGORÍA:

La pareja Rojinegra Matías Castro / Ignacio Quiroga obtuvieron el subtítulo.

Leo Maisterrena y Maximiliano Marengo alcanzaron los cuartos de final.

Participaron Javier Pratto, Danilo Sacco, Gabriel Strumia, Franco Chiapero, Matías Baudino, Paulo Nazzo, Hernán Díaz, Matías Mikles, Joaquín Lovera e Hipólito Tomati.

CATEGORÍA:

La pareja del Club, Nicolás Racca / Sebastian Scalerandi se consagraron campeones.

Segundo puesto para los jugadores del club, Pablo Gonzales y Nicolás Libia.

Gael Zárate alcanzó las semifinales.

Cuartos de final para Matías Astrada, Sebastián Burga y Danilo Morini.

Participaron Damián Martino, Pablo Raspo, Gabriel Lencina, Bruno Blangetti, Joaquín Perren, Gonzalo Mondino y Francisco Heredia.

CATEGORÍA:

Leandro Picatto junto a su compañero fueron campeones.

Cuartos de final para Jorge Peralta.

Además participó Marcelo Arce, Marcos Robledo y Matías Martín.

DAMAS:

CATEGORÍA:

La pareja de Centro, Malena Burgener / Luna Morini se consagraron campeonas.

Semifinales para Erika Poletto.

Participaron Morena Marengo y Lorena Olivero.

CATEGORÍA:

Magali Farías Olivero y Natalia Pratto fueron semifinalistas.

Cuartos de final para Morena Rivera.

Participaron Paulina Tagliaferri, Daniela Pagani, Jessica Vivas, Carolina Dalmasso, Fiorela Davico y Daniela Comba.