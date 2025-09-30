Atletismo Bertossi participó en Maratón Grand Prix de Miramar y otras competencias

El pasado domingo en la localidad de Miramar se realizó la 5° fecha de la maratón Gran Prix en las distancias 5k, 10k y 21k.

Seis integrantes del grupo AB de nuestra institución participaron en la distancia 5k y los resultados fueron los siguientes:

Marcos Ramallo 4to puesto en la general hombres

Cristian Ledesma 9no puesto en la general hombres

Diego Racca finisher

Aldana Verselli finisher

Antonella Vercelli 10mo puesto en la general mujeres

Daniela Barros finisher

El mismo día domingo dos atletas participaron de la ultra trail al Cerro Áspero en la modalidad carrera 100% montaña en la localidad de la comuna de Lutti de nuestra provincia.

Ambos corredores tuvieron su primera experiencia en la distancia ultra 65 km y la misma tuvo una duración aproximada de 9 horas, los resultados finales fueron:

Mayco Rodríguez 6to puesto en la general y 2do puesto en su categoría.

Javier Gaido 5to puesto en la general y 3er puesto en su categoría