Escuela de Patín «Pasión sobre Ruedas» compite a nivel nacional en San Luis

Durante varias jornadas del fin de mes de septiembre y principios de octubre, tuvo a integrantes de la Escuela «Pasión sobre Ruedas» de Club Barrio Bertossi, en un evento de carácter nacional.

La patinadora Ada Luz Farías y el patinador Mateo Martínez del nivel competitivo de la escuela representaron a la provincia de Córdoba en la competencia nacional “Copa Roberto Rodríguez” que se llevó a cabo en la ciudad de San Luis.

Ada Luz Farías en categoría C5 finalizo en el 12do puesto entre un total de cincuenta patinadoras y Mateo Martínez en categoría C5 se corono campeón nacional de la disciplina.

El próximo primer día de octubre y el viernes tres de octubre las patinadoras Catalina y Ángeles Utrera participaran de la misma competencia en la categoría figuras obligatorias.