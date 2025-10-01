La Liga Regional de Fútbol participa de Provincial de Selecciones en Río IV, con la Sub 13 y Sub 15

sta semana, la Federación Cordobesa de Fútbol lleva adelante una nueva edición del Torneo Provincial de Ligas, en la ciudad de Río IV.

La Liga de San Francisco participa con las categorías sub13 y sub15. Hasta la segunda fecha que se disputó este miércoles, los resultados han sido favorables.

LIGA REGIONAL SAN FRANCISCO VS. LIGA CRUZDELEJEÑA- 1° Fecha

En Sub13: VICTORIA DE SAN FRANCISCO 3 ( Toscana x 3 ) a 0.

En Sub15: VICTORIA DE SAN FRANCISCO 2 ( Piazzo y Huerta ) a 0.

En la categoría Sub13, el cuerpo técnico de las inferiores de San Jorge, campeón de la Liga en esta división, tiene a su cargo la conducción. El CT está integrado por Nicolás Ardusso, Horacio Cesana, Enrique Lencina y el acompañamiento en scouting de Nicolás Urquía.

LIGA REGIONAL SAN FRANCISCO VS. LIGA DE GENERAL ROCA– 2° Fecha

En Sub13: Empate 1 a 1 (Gol de Toscana)

En Sub15: Victoria de San Francisco 4 a 1 (Goles de Morales, Piazzo, Mina y Palacios)