El Torneo Regional Federal Juvenil de Fútbol 2026 llevará el nombre de Carlos “Pato” Peretti

Con gran alegría y mucho orgullo, la Subcomisión de Fútbol Formativo de 9 de Julio de Morteros informó esta importante noticia para la institución.

Este año, el Torneo Regional Federal Juvenil llevará el nombre de nuestro querido Carlos “Pato” Peretti, una personalidad destacada del club que ha trabajado durante muchos años por las divisiones inferiores.

Marcelo Claret, presidente de la subcomisión, destacó la labor de Carlos y además extendió una invitación a toda la comunidad de Morteros, especialmente a la “Familia Celeste”, a participar del acto de apertura del torneo, que se realizará este martes 24 de marzo a las 12:00 hs, donde se le brindará un reconocimiento.

Luego, a las 13:00 hs, comenzará la grilla de partidos, en la que Nueve enfrentará a Unión de Sunchales por la primera fecha.