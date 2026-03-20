Basquet: Centro le ganó a El Ceibo, en el adelanto de la 3° fecha

En el adelanto de la 3° fecha del Asociativo de Basquet de la Morterense, Centro Social obtuvo una victoria importante en carácter de visitante, ante El Ceibo de San Francisco.

El equipo de Lucato se hizo muy fuerte en San Francisco y venció de principio a fin a El Ceibo por un amplio 88-66.

Tercero consecutivo para el rojinegro en igual cantidad de partidos para seguir invicto y liderando el Apertura.

Maxi Blangini con 21, Facu Costamagna con 16, Mateo Ternavasio con 12, Francisco Bergesio y Lucas Mondino con 10 puntos fueron los máximos anotadores en un rendimiento muy parejo de todo el equipo.

En la próxima, Centro volverá a ser visitante, en este caso en Morteros frente a Tiro.