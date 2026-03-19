Quedó establecido operativo de seguridad del partidos entre Estudiantes de Río IV y River Plate

Quedó establecido el dispositivo de seguridad para el encuentro entre Asociación Atlética Estudiantes y el Club Atlético River Plate, que se disputará el próximo domingo a las 17:45 horas en el estadio Antonio Candini, en el marco de la 12° fecha de la Liga Profesional de Fútbol.

El operativo fue aprobado durante una reunión encabezada por el presidente del Consejo de Seguridad Deportiva Provincial (Cosedepro), Marcelo Frossasco, junto al secretario de Prevención y Convivencia Ciudadana, Gastón Maldonado; el Jefe de la Unidad Departamental de Policía Río Cuarto, Maximiliano Funes; el delegado de la Agencia Córdoba Deportes, Cristian Testa, representantes del club y de las demás entidades provinciales y municipales que forman parte de la organización del evento.

La planificación contempla la apertura de todos los portones de ingreso al estadio a partir de las 15.45 hs, en donde estará apostado el personal del programa Tribuna Segura. El diagrama de seguridad además prevé la participación de efectivos policiales, bomberos, FPA, seguridad privada, sanidad con dos ambulancias y de organismos municipales como Tránsito, Guardia Local de Prevención y Convivencia, Defensa Civil, entre otros.

Luego de la reunión, el titular del Cosedepro, detalló: “Este es un operativo de seguridad que tendrá afectadas trabajando unas 250 personas aproximadamente, contando organismos de las fuerzas de seguridad, nuestro programa Tribuna Segura, más todos los distintos organismos de la ciudad de Río Cuarto”.

“Es un partido que se va a disputar, por decisión del club; con una sola parcialidad, la parcialidad local”.

“No existe en Córdoba la figura del neutral. Para nosotros albergar en una misma tribuna a personas que no están identificadas, que no sabemos de dónde vienen, qué intereses tienen desde el punto de vista deportivo para nosotros es un riesgo”, resaltó Frossasco.

Por otro lado, explicó que con el incremento del aforo con nuevas tribunas, el estadio estará habilitado para 12.500 espectadores.

Por su parte, el Jefe de la Unidad Departamental de Policía expresó: “Nosotros vamos a comenzar a trabajar desde el viernes, el sábado con el arribo del plantel y las autoridades del club River Plate a la ciudad; con cápsulas de seguridad para el traslado del aeropuerto hasta el hotel, y un operativo de seguridad en inmediaciones donde va a pernoctar el club visitante”.

“En el estadio trabajaremos en los accesos del mismo, primero con el cacheo policial y posteriormente el ingreso controlado a través de Tribuna Segura”, adelantó Maximiliano Funes

Finalmente agregó: “El día domingo, personal de tránsito y Guardia local estarán controlando los cortes de calles desde las 14:30, y desde las 15:45 horas se va a habilitar el ingreso al estadio”.

Cabe destacar que el equipo millonario disputó su último partido en el Estadio Ciudad de Río Cuarto, por el torneo Nacional; hace 42 años. Fue en marzo de 1984.