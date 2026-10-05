«Elijo Cuidarme»: La Provincia despliega acciones de prevención en el mes del Cáncer de Mamas

En el marco del mes de concientización sobre el Cáncer de Mama, el Gobierno de la Provincia de Córdoba llevará adelante durante todo octubre una nueva edición de Córdoba Rosa, con una agenda de actividades en distintos puntos del territorio provincial orientada a promover la prevención, la realización de controles y la detección precoz de la enfermedad.

Bajo el lema “Elijo Cuidarme”, la campaña 2026 busca reforzar la importancia de que las mujeres incorporen el cuidado de su salud mamaria y ginecológica como una práctica durante todo el año, con acceso oportuno a controles, estudios y atención médica.

La Plaza San Martín de la ciudad de Córdoba será el epicentro del inicio de las actividades, que se desarrollarán entre el 6 y el 11 de octubre, con la participación de distintas áreas del Gobierno provincial, la Municipalidad de Córdoba y las instituciones y organizaciones que integran el Foro Córdoba Rosa.

El acto central de apertura de la campaña se realizará el martes 6 de octubre, a las 12, en la Plaza San Martín.

La iniciativa se desarrolla en cumplimiento de la Ley Provincial N° 10.503, sancionada en 2017, que establece octubre como el mes destinado a promover acciones de prevención y concientización activa sobre el cáncer de mama en Córdoba, en consonancia con la Ley Nacional N° 26.606, que establece octubre como el Mes Nacional de Concientización sobre el Cáncer de Mama.

La normativa provincial contempla además la realización de acciones destinadas a visibilizar la importancia de la detección precoz y el acceso oportuno al tratamiento en todo el territorio cordobés, así como la iluminación en color rosa de los principales edificios públicos provinciales durante las noches de octubre.

Acciones de salud y prevención en Plaza San Martín

Durante la semana de lanzamiento, la Plaza San Martín concentrará distintas prestaciones y propuestas abiertas a la comunidad:

Mamógrafo móvil de APROSS: realizará mamografías del 6 al 10 de octubre, de 9 a 18.

Colectivo sanitario de APROSS: brindará prestaciones de clínica médica, ginecología y odontología durante toda la semana.

Ministerio de Salud de la Provincia: durante el fin de semana se sumarán acciones de vacunación y testeos.

Secretaría de Salud de la Municipalidad de Córdoba: del 6 al 9 de octubre, de 9 a 18, desarrollará un operativo que incluirá testeos de VIH y VDRL, vacunación, campañas preventivas, educación para la salud, derivaciones y seguimiento.

También estará presente el Foro Córdoba Rosa, con actividades de información, prevención y acompañamiento del 6 al 10 de octubre, de 10 a 16, y el domingo, de 14 a 18.

El Punto Mujer, de la Secretaría de la Mujer del Ministerio de Desarrollo Social y Promoción del Empleo, brindará atención y asesoramiento, además de desarrollar acciones de prevención de las violencias de género.

Durante las jornadas también se realizarán cortes de pelo solidarios y donaciones de cabello destinadas a la confección de pelucas oncológicas.

Además, fundaciones y organizaciones especializadas participarán con espacios de información, acompañamiento y herramientas para promover los controles y la detección temprana. Formarán parte de la propuesta Fundación Amazonas, Fundación Corazón de Mujer, Comunicancer Foundation, LALCEC delegaciones Capital y Río Cuarto, Fundación Guapas, Asociación de Oncólogos Clínicos de Córdoba, VOLCEC Río Tercero, Consejo Médico de Córdoba, SACRA, Fundación Resilientes por el Mundo, Fundar Esperanza, Fundación Un Lazo Nos Une, AFULIC, Proyecto Colibrí, Body & Life y Colegio de Abogados de Córdoba.

Elijo Cuidarme

La campaña 2026 propone que el cuidado de la salud sea una decisión consciente y sostenida durante todo el año, promoviendo que las mujeres presten atención a sus controles y estudios mamarios y ginecológicos y puedan acceder de manera oportuna a las prestaciones necesarias.

El Lazo Rosa, símbolo internacional de la lucha contra el cáncer de mama, acompaña la campaña como representación del compromiso con la concientización, la detección precoz, el tratamiento y los cuidados.

La agenda completa de actividades de Córdoba Rosa 2026 está disponible en: https://www.cba.gov.ar/cordoba-rosa/