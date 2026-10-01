Llevan adelante estrategia de anticipación por fenómeno «El Niño»

El Gobierno de Córdoba lleva adelante una importante estrategia de anticipación frente al fenómeno hidrometeorológico de escala mundial conocido como El Niño.

En este marco, desde hace semanas y por instrucciones del gobernador Martín Llaryora, se constituyó una mesa de seguimiento, diagnóstico y planificación de la que participan diversas áreas del Gobierno de Córdoba, especialistas del Observatorio Hidrometeorológico de Córdoba (OHMC), organismo que depende de forma conjunta del Gobierno provincial y de la Universidad Nacional de Córdoba, y otras áreas de investigación, bajo la coordinación de la jefatura de Gabinete provincial.

El Observatorio Hidrometeorológico lleva adelante un plan de vigilancia y alerta que funciona las 24 horas y combina recursos tecnológicos -imágenes satelitales, radares, estaciones de superficie y modelos numéricos- para anticipar e informar sobre estos fenómenos severos.

Al recurso tecnológico de primer nivel se suma un equipo de meteorólogos especializados que analizan e interpretan esa información permanentemente para elaborar los informes.

Creado en 2017 con el objetivo de monitorear, analizar y contribuir a la previsión de eventos hidrometeorológicos severos en el territorio provincial y la Región Centro, el organismo articula el trabajo de más de 20 instituciones públicas y privadas, vinculadas con la investigación, la ciencia, la tecnología y la gestión de los recursos hídricos.

Esta integración permite reunir información proveniente de distintas fuentes y desarrollar herramientas para el seguimiento de las condiciones meteorológicas e hidrológicas.

Su sede física, ubicada en la ciudad de Córdoba, funciona como un centro de monitoreo y análisis de información hidrometeorológica.

Desde allí se integran datos de radares, estaciones meteorológicas, información satelital y modelos de pronóstico, que contribuyen a la generación de información para la prevención y la toma de decisiones ante posibles eventos extremos.

El secretario de Infraestructura de la Provincia, Edgar Casteló, explicó: “La Provincia viene desarrollando una gran inversión para implementar y mantener operativas estas tecnologías, contando con más de 400 estaciones instaladas en todo el territorio que miden variables en tiempo real y transmiten su información para ser concentrada en el Observatorio y otros organismos.«

Asimismo, la Provincia apoya desde hace varios años el desarrollo de herramientas como las imágenes de radar. “Esto nos permite generar avisos que lleguen a los vecinos a través de los medios ante eventuales fenómenos severos -como fuertes vientos, intensas precipitaciones o granizo-, permitiéndoles contar con información anticipada para programar su vida cotidiana y adaptarse a estos eventos climáticos”, expresó.

Al mismo tiempo, el funcionario recordó que el Gobierno de Córdoba lleva adelante otras inversiones que apuntan a mitigar el efecto de lluvias intensas, entre las que enumeró obras de infraestructura, limpieza y mantenimiento de canales, ríos y arroyos en diversos puntos del territorio provincial.

Andrés Rodríguez, coordinador del Observatorio Hidrometeorológico destacó el valor de esta herramienta que ya lleva nueve años de funcionamiento es única en su tipo.

“Es un ejemplo virtuoso de cooperación institucional y política de Estado sostenida en el tiempo a lo largo de distintas gestiones de gobierno. Córdoba lideró el proceso de integración regional”, sostuvo.

Sobre el impacto de El Niño en Córdoba

“Lo que se proyecta es un volumen de precipitaciones superior a los valores normales sobre el sur, sudeste y este provincial, lo que puede incrementar la intensidad de los eventos meteorológicos en esas áreas.

En el centro, oeste y norte, los acumulados serán más variables. A esto se suma el factor orográfico: el paso del aire inestable sobre los cordones serranos actúa como un disparador propicio para la generación de tormentas intensas”, explicó Rodríguez

“A escala global, nacional y regional, El Niño se encuentra consolidado. Esto implica una alta probabilidad de registrar lluvias por encima del promedio en todo el Litoral, la Región Pampeana y el centro del país durante el período estival”, agregó el especialista

Por su parte, Karina Vargas, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional, explicó: “Respecto a los volúmenes de agua, más allá de la media estadística, la característica principal de estas tormentas severas es la abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo. Un volumen de lluvia que habitualmente se distribuirá en semanas puede descargarse en cuestión de horas, lo que puede generar anegamientos y complicaciones”.