Emotivo momento en el Espacio de Memoria «La Perla»

Momentos de profunda emoción y reflexión personal y colectiva se vivieron en el Espacio de Memoria “La Perla” con la visita de Ricardo Gil Lavedra, Guillermo Ledesma y Jorge Valerga Aráoz, tres de los integrantes del tribunal que hace 40 años tuvieron a cargo el Juicio a las Juntas Militares por crímenes de lesa humanidad.

Junto a una comitiva integrada -entre otros- por el referente democrático chileno Sergio Bittar, los magistrados recorrieron por primera vez el sitio donde funcionó el mayor centro clandestino de detención y exterminio de personas del interior del país, y destacaron la cuidada resignificación del lugar, la conservación y las intervenciones artísticas y documentales que contribuyen a interpretar la historia reciente, y la importancia de mantener viva la memoria.

La anfitriona en el lugar fue la ministra de Desarrollo Humano, Liliana Montero, quien expresó el honor de recibirlos y no dudó en calificar de “histórica” la jornada que, en virtud de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia del Gobierno provincial, permitió que donde hace casi 50 años reinaba la crueldad y la muerte, hoy convertido en museo vivo de puertas abiertas, se produjera el encuentro entre quienes padecieron el terror y quienes asumieron la responsabilidad de juzgarlo y de dictar una sentencia que marcó un antes y un después para la vida democrática de la Argentina, de la región y del mundo.

Gil Lavedra se mostró conmovido durante la recorrida del ex centro clandestino de detención. “Uno toma contacto con los lugares donde sucedieron cosas horrendas. Y por cierto celebro también que haya visitas, sobre todo de jóvenes, que puedan recorrer este lugar que mantiene viva la memoria”, dijo.

El ex juez del histórico juicio desarrollado en 1985 también resaltó el valor del reciente hallazgo del Equipo Argentino de Antropología Forense de restos óseos en fosas clandestinas en “La Perla”. “Esto permitirá recuperar la identidad de personas desaparecidas”, remarcó.

La recorrida por el espacio de memoria dejó una fuerte impresión en Ledesma, otro de los miembros del tribunal que condenó a los integrantes del Juntas Militares, quien destacó el valor del lugar como testimonio vivo del terrorismo de Estado. “Este lugar ayuda muchísimo a conservar la memoria, fundamental para los jóvenes y las generaciones futuras”.

A su lado, Valerga Aráoz, subrayó la carga emocional que implica recorrer el ex centro clandestino y su vigencia como espacio de reflexión. “Es una gran emoción ver y visitar el lugar en este marco tan especial. Este espacio de la memoria siempre nos hace sentir profundamente lo atravesaron en este centro clandestino de detención. Hoy seguimos avanzando en la lucha contra esas injusticias”, enfatizó.

Ana Mohaded, documentalista, artista y ex decana de la Facultad de Artes, y el artista “Toto” López, ambos ex detenidos y testigos del Juicio a las Juntas, ilustraron la recorrida con tremendos relatos en primera persona que los magistrados agradecieron con profundo respeto. Participaron también de la visita la secretaria de Derechos Humanos y Diversidad, Tamara Pez; el secretario del Juzgado Federal nº 3, Miguel Ceballos; el dirigente político Mario Negri, y el presidente del Colegio de Abogados de Córdoba, Eduardo Vittar.

La visita a “La Perla” de los magistrados sirvió de antesala a la distinción académica de Doctor Honoris Causa que recibieron por parte de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), reconocimiento que alcanzó también al ex presidente de Uruguay en 1985, Julio Sanguinetti, todos presentes en Córdoba, protagonistas centrales de la reconstrucción democrática en Argentina, Chile y Uruguay. Las distinciones fueron propuestas por la Facultad de Derecho de la UNC y aprobadas por el Consejo Superior.

Premio al Equipo de Antropología Forense

En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, el miércoles 10 de diciembre se entregó por primera vez el Premio Otilia Argañaraz. La distinción que lleva el nombre de la profesora y referente de Abuelas de Plaza de Mayo fue instituida por la ley provincial 10.504 para honrar la trayectoria en la lucha y defensa de los Derechos Humanos. Por decisión de la Comisión Provincial de la Memoria, y el apoyo del Ministerio de Desarrollo Humano, fue para el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).

«Los integrantes del Equipo de Antropología Forense (EAAF) hicieron de la ciencia una ética. Donde hubo silencio, ellos pusieron memoria, pusieron reconstrucción de identidades y la posibilidad de elaborar el duelo, algo esencial para el ser humano”, destacó la ministra Montero, en el acto realizado en el Archivo Provincial, al entregar la distinción que recibió y agradeció en nombre del equipo Dante Vullo.