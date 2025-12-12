FPA realiza controles preventivos en localidad del Interior

En el marco del Plan Estratégico dispuesto por el Ministerio Público Fiscal, efectivos de la Compañía de Intervenciones Especiales de la Fuerza Policial Antinarcotráfico realizaron controles preventivos en distintas localidades del interior provincial. Los procedimientos culminaron con el secuestro de estupefacientes y la detención de una mujer mayor de edad.

Durante un operativo efectuado en calle Belgrano al 1600, del barrio Pueyrredón de la ciudad de San Francisco, efectivos de la FPA secuestraron varias dosis de cocaína y dinero. Como resultado, quedó detenida una mujer de 34 años, quien registraba antecedentes del año 2023 por delitos en el marco de la Ley de Estupefacientes.

Paralelamente, se desarrollaron controles preventivos en Río Cuarto, Bell Ville, Inriville, Camilo Aldao, Sampacho, Santa Catalina, Corral de Bustos, Holmberg, Morrison, Leones y San Marcos. Además, se realizaron controles vehiculares en Ruta 8 (Río Cuarto) y en la intersección de Autovía 19 y Ruta Nacional 158 (San Francisco).

Finalmente, la Fiscalía de Lucha Contra el Narcotráfico de San Francisco ordenó la confección de las actas correspondientes, la identificación de la detenida y su traslado a sede judicial por infracción a la Ley 23.737.