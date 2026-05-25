Emprendimiento artesanal de alfajores se alzó con el galardón al Mejor Alfajor Cordobés de Dulce de Leche

Las grandes creaciones rara vez nacen en soledad. A veces, el ingrediente secreto no es una técnica atrevida ni una introducción exótica, a veces basta con compartir un espacio y animarse a trabajar de manera conjunta.

Esto es exactamente lo que acaba de demostrar «La Lucero», un emprendimiento artesanal de alfajores de Córdoba Capital que se alzó con el galardón al Mejor Alfajor Cordobés de Dulce de Leche en la pasada edición de TodoLáctea en la ciudad de San Francisco.

Esta pareja, oriunda de la capital provincial, se animó días a tras y se sumó al equipo de expositores del programa “CBA Vidriera Productiva” que ejecuta el Ministerio de Bioagroindustria y cuyo objetivo es acompañar y fortalecer el proceso de participación de productores del sector agroindustrial y agroalimentario en distintas ferias y muestras.

En este marco, La Lucero se sumó al stand institucional de la Provincia que se desplegó en Expo Delicatessen & Vinos, y por esas cosas del destino tuvo de vecino al matrimonio de Las Varrillas, quienes son los elaboradores del dulce de leche Don Celestino, corazón de este producto galardonado.A una semana de haber participado en Expo Deli, estos emprendedores partieron a San Francisco para estar presentes en TodoLáctea.

Allí, no solo expusieron sus productos, sino que participaron del concurso al mejor alfajor cordobés de dulce de leche, donde compitieron contra más de diez empresas. Se trató de una única categoría ante un jurado de especialistas que evaluó el alfajor en su conjunto: masa, relleno y calidad del dulce de leche en cada producto.

En ese contexto, La Lucero ganó el primer puesto gracias a su alfajor tradicional, que hace tan solo una semana había incorporado al dulce de leche de la marca Don Celestino.Por otra parte, Dulcera Cordobesa (de la localidad de Laborde), otra empresa que forma parte de la Vidriera Productiva, también fue galardonado por sus productos.

En la categoría innovación, recibió la medalla de oro por su dulce de leche con naranja; y la medalla de plata por su dulce de leche con pistacho.

La tendencia de las fusiones audaces

Esta medalla de oro de «La Lucero» y «Don Celestino» no es un caso aislado, sino que viene a confirmar una tendencia en la Vidriera Productiva: la sinergia entre productores locales para crear sabores disruptivos.

Ya lo hemos visto en el mercado con fusiones que rompieron el molde, como aquella experiencia sensorial del alfajor con corazón de ajo negro Garlic en colaboración con la firma Ganash, que demostró que los contrastes extremos pueden funcionar a la perfección.

Otro caso de éxito fue la alianza de los alfajores Oki Oki con Fernet Beney, uniendo dos identidades profundamente cordobesas en un solo bocado para conquistar paladares a nivel nacional.

Un ecosistema para la innovación

Estos casos reafirman que las ferias y exposiciones son mucho más que un mostrador de ventas; son el verdadero semillero de la innovación alimentaria. El programa «CBA Vidriera Productiva» —impulsado por el Ministerio de Bioagroindustria con un fuerte anclaje en el desarrollo productivo y federal— funciona aquí como una gran «cocina» de alianzas estratégicas.

“Esto, que para nosotros es un hermoso logro, no hubiese sido posible si el Ministerio de Bioagroindustria, a través del Programa “CBA Vidriera Productiva”, no nos hubiese dado el privilegio de conocer y compartir con productores de excelencia con quienes potenciar nuestro trabajo”, expresó Luciano Farías, de La Lucero.

Este programa es una política pública que nace con el objetivo de ofrecer al público que asiste a las exposiciones agropecuarias y agroindustriales, una muestra del potencial del sector primario cordobés y la capacidad de los diferentes rubros para generar valor agregado en origen.