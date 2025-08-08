Empresa de Córdoba inició producción de primeros motores a gas natural fabricados en Argentina

La empresa FPT Industrial inició en Córdoba la producción de los primeros motores a gas natural fabricados en Argentina.

Los nuevos motores –modelos NEF 60 NG, NEF 67 NG y Cursor 13 NG– fueron diseñados exclusivamente para funcionar a gas natural y se producen en la planta que la firma tiene en la ciudad de Córdoba.

Esta tecnología ofrece una alternativa más limpia y eficiente a los motores diésel, con menor consumo, menores emisiones y niveles sonoros más bajos.

La planta cordobesa es hoy la única del país que fabrica localmente motores pesados a gas natural, en una apuesta estratégica que refuerza el perfil multienergético de FPT y consolida a Córdoba como referencia nacional e internacional en soluciones de movilidad sustentable.

El proceso de incorporación tecnológica implicó una importante actualización de líneas y sistemas de ensamblaje, incluyendo bancos de prueba específicos, compresores GNC y mecanizado adaptado, todo desarrollado y ejecutado por personal altamente capacitado.

Desde Córdoba se producen más de 220.000 motores al año, con capacidad para elaborar 334 versiones distintas, abasteciendo al mercado interno y externo.

Actualmente, más del 70% de la producción local se exporta, principalmente a la región latinoamericana, aunque con alcance global.

El ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Pedro Dellarossa, subrayó: “Esta innovación industrial posiciona a Córdoba en el centro de la transformación energética y productiva del país. No solo somos pioneros en la fabricación nacional de motores a gas natural, sino que lo hacemos con estándares de clase mundial y con fuerte impacto en empleo, exportaciones e innovación. Córdoba está lista para liderar esta nueva etapa de desarrollo sustentable en Argentina.”

Desde el Gobierno de Córdoba, continuó el ministro, “acompañamos activamente estos procesos con políticas públicas que incentivan la inversión, la innovación tecnológica y la generación de empleo de calidad. Este nuevo hito reafirma la capacidad de nuestra provincia para seguir siendo motor de la producción nacional”.