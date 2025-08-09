Continúan operativos de control a cargo de Protección Ciudadana de Brinkmann

Protección Ciudadana de Brinkmann sigue trabajando para cuidar a nuestra comunidad.

Durante toda la semana y el pasado fin de semana miembros del Cuerpo de Inspectoría de tránsito y de la Guardia Local de Prevención realizaron distintas acciones.

• Junto con la Policía se realizó el operativo en el Clásico de Fútbol en cancha de San Jorge haciendo corte de calles para el tránsito seguro y estacionamiento del área de visitantes.

• Durante todo el fin de semana se realizó patrullaje preventivo por toda la ciudad, recorriendo vecinales y constatando el cierre en el horario indicado.

• Se llevaron a cabo controles de alcoholemia con la revisión de 10 autos (9 negativos y un positivo con 2.580 de índice de alcohol). Se realizó el acta correspondiente y la pareja de la persona infractora procedió a tomar el control del vehículo.

• Siendo las 6:30 nos dan aviso de una ventana abierta en un comercio de la Av. Seeber. Se dio inmediato aviso al dueño quien llegó al lugar y verificó que no había faltante de mercadería y que estaba todo en orden.

• Se realizaron controles de tránsito, estacionamiento y circulación de personas a la salida de los eventos bailables.

• También se controló la circulación de motocicletas. Se labraron 5 actas de infracción (una moto sin dominio, 2 con licencia vencida y dos con escape libre, las que fueron retenidas en el corralón)

• Además, durante la semana hubo colaboración para con el persona de la Cooperativa de Obras y Servicios, por tareas realizadas en la zona de los pozos de bombeo de cloacas.