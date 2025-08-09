FPA detuvo en Brinkmann a un hombre. Secuestraron varias dosis de cocaína y elementos de interés para la causa

Tras múltiples llamados a la línea anónima del Ministerio Público Fiscal (0800-888-8080), efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico efectuaron un allanamiento, que culminó con la detención de un hombre de 39 años y el secuestro de estupefacientes en la ciudad de Brinkmann.

La irrupción tuvo lugar en un domicilio ubicado en la calle Padre J. Isaac al 900 de la ciudad del departamento San Justo.

En los registros, los investigadores lograron el secuestro de varias dosis de cocaína, $104.800, balanza digital y elementos de interés para la causa.

Cabe destacar, que el investigado contaba con antecedentes por infracción a la Ley de Estupefacientes.

El punto de venta de cocaína se encontraba a escasos metros del Colegio Primario Manuel Belgrano, Plaza San Martín y la Parroquia San Juan Bautista de la ciudad.

Por su parte, la comercialización de las drogas, se realizaba en la vía pública y también bajo la modalidad delivery.

Para finalizar, la Fiscalía del Fuero de Lucha Contra el Narcotráfico con asiento en la ciudad de San Francisco, dispuso el traslado del detenido y las evidencias incautadas a sede judicial.