Empresas Cordobesas participan de Feria de Tecnología Agrícola de Brasil

Una delegación de 15 empresas cordobesas participa de Agrishow 2026, la feria de tecnología agrícola más grande e importante de Brasil y una de las más relevantes del mundo.

El evento se realiza del 27 de abril al 1° de mayo en la ciudad de Ribeirão Preto, en el estado de San Pablo, y reune a los principales actores del agronegocio a escala global.

La participación está organizada y acompañada por ProCórdoba, en el marco de su programa de misiones comerciales internacionales orientadas a fortalecer la inserción exportadora de las empresas de la provincia.

Una feria de escala mundial

Agrishow es el único evento que reúne soluciones agrícolas para todo tipo de cultivos y tamaños de propiedades, y es reconocido como la principal muestra de nuevas tendencias tecnológicas e innovaciones en los agronegocios.

La edición 2025 marcó un hito histórico con más de 197.000 visitantes y 800 expositores, bajo el lema «El futuro del agro de la A a la Z».

La feria se celebra anualmente y forma parte del calendario prioritario de internacionalización de ProCórdoba, que trabaja en la articulación de misiones comerciales y acciones de promoción para ampliar la presencia cordobesa en los mercados externos.

La delegación cordobesa

La misión está integrada por firmas provenientes de distintas localidades de la provincia —Marcos Juárez, San Francisco, Monte Maíz, Río Tercero, Las Varillas, Villa Nueva, Porteña, General Deheza y la ciudad de Córdoba—, lo que refleja la diversidad geográfica e industrial del entramado productivo cordobés.

Presencia con acento

La delegación está conformada por: Lince, comercializadora de subproductos para nutrición animal y suplementos nutricionales; Taller Agrometalúrgico Porteña, fabricante de herramientas para carroceros y hojalatería; Cesca, especializada en extremos, barras y rótulas de dirección para maquinaria agrícola y vial; TIM, desarrolladora de computadoras de siembra y equipos de agricultura de precisión; Metalfor, fabricante de maquinaria agrícola de proyección internacional; Akron, productora de tolvas autodescargables y embolsadoras de granos; Ingersoll Argentina, fabricante de discos y cuchillas de acero para arados y sembradoras; Computrol, especializada en sistemas electrónicos y controladores para maquinaria agrícola e industrial; Cilton, fábrica de cilindros hidráulicos para maquinaria agrícola y vial; Botta Repuestos, fabricante de repuestos para tractores de las principales marcas del mercado; Mengo, desarrolladora de plantas integrales de silos; Abelardo Cuffia, pionera latinoamericana en monitores de siembra y equipos de aplicación variable; Falcon Technologie, especializada en recubrimientos de metal duro para piezas sometidas a desgaste severo; Bertotto Boglione, fabricante de tanques metálicos y plásticos y sistemas de almacenamiento de líquidos; y Venturi Hnos, líder en fabricación de equipos oleohidráulicos.