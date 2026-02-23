Empresas Cordobesas participarán del evento más importante del mundo

Del 2 al 5 de marzo, la Provincia de Córdoba participará en una nueva edición de Mobile World Congress (MWC) en la ciudad de Barcelona, España.

Se trata del encuentro global más relevante de la industria tecnológica y de la conectividad.

La comitiva provincial estará integrada por 27 empresas tecnológicas y más de 45 empresarios cordobeses, con desarrollos de alto valor agregado y proyección internacional.

MWC reúne cada año a líderes empresariales, inversores, gobiernos y referentes de innovación de todo el mundo, consolidándose como el epicentro global donde se definen las agendas tecnológicas del futuro en sectores como la inteligencia artificial, telecomunicaciones y ciberseguridad.

En este escenario estratégico, la Agencia ProCórdoba encabezará la delegación provincial con un espacio propio de 40 m² dentro del stand institucional de 120 m² de PromArgentina, ubicado en el Hall 7 Booth 7C31, una de las zonas más visibles y estratégicas del predio ferial.

Innovación cordobesa con presencia global

Por parte de la provincia, asistirán empresas tecnológicas con desarrollos de alto valor agregado en áreas estratégicas como inteligencia artificial, ciberseguridad, telecomunicaciones, cloud&data, automatización, robótica y transformación digital.

La participación en el MWC Barcelona 2026 reafirma la estrategia del Gobierno de Córdoba de impulsar la internacionalización del ecosistema tecnológico provincial, fortalecer la inserción global de sus empresas y generar empleo calificado a partir de la economía del conocimiento.

Una apuesta sostenida con resultados concretos

La participación en MWC Barcelona 2026 forma parte de una estrategia de internacionalización sostenida en el tiempo.

La Agencia ProCórdoba dirá presente con su propio espacio por quinta vez consecutiva, consolidando un posicionamiento institucional y empresarial que crece año tras año.

El antecedente más cercano, en la edición 2025, dejó resultados concretos: 10 firmas alcanzaron nuevos acuerdos comerciales y otras tantas manifestaron que lograron vincularse con nuevos clientes.

Asimismo, 16 empresas señalaron que concretaron ventas a corto y mediano plazo, en tanto que ocho empresarios aseguraron que iniciarán nuevos productos o servicios.

Un espacio diseñado para generar negocios reales

El espacio contará con un Business Center para reuniones de negocios 1 a 1 (empresas cordobesas con potenciales socios/clientes); un Meeting Point; Wine Tasting para promocionar los caminos del vino en Córdoba; estaciones de trabajo personalizadas para exhibir marcas y soluciones; y Pitching Sessions organizadas por verticales tecnológicas.

Cada prestación del stand está pensada para maximizar visibilidad, profesionalizar la agenda comercial y acelerar oportunidades de negocio en uno de los mercados más competitivos del mundo.

El desembarco cordobés en el MWC Barcelona 2026 es una muestra más de la fortaleza de un entramado innovador, pujante y altamente profesionalizado, caracterizado por la articulación público-privada y la colaboración entre empresas y universidades. Córdoba se consolida como polo tecnológico con proyección internacional.