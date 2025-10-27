  • 27 octubre, 2025

En Brinkmann, Schiaretti obtuvo el primer lugar, seguido de LLA y Defendamos Córdoba

Oct 26, 2025

Sobre un total de 9.596 empadronados, votaron 6.365, o sea un 66,33%.

Los resultados finales de las Elecciones Legislativas en Brinkmann, le dan a Schiaretti el primer lugar.

A tres puntos la Libertad Avanza, y en el tercer lugar el Partido de Natalia De La Sota.

Resultados

PROVINCIAS UNIDAS 2444 votos… 38,40%

LA LIBERTAD AVANZA 2260 votos… 35,51%

DEFENDAMOS CORDOBA 488 votos… 7,67%

PARTIDO LIBERTARIO 274 votos… 4,30%

UNION CIVICA RADICAL 212 votos… 3,33%

ALIANZA FUERZA PATRIA 182 votos… 2,66%

VOTOS NULOS 197 votos… 3,10%

VOTOS BLANCOS 109 votos… 1,71%

Foto: Coonet