En Brinkmann, Schiaretti obtuvo el primer lugar, seguido de LLA y Defendamos Córdoba

Sobre un total de 9.596 empadronados, votaron 6.365, o sea un 66,33%.
Los resultados finales de las Elecciones Legislativas en Brinkmann, le dan a Schiaretti el primer lugar.
A tres puntos la Libertad Avanza, y en el tercer lugar el Partido de Natalia De La Sota.
Resultados
PROVINCIAS UNIDAS 2444 votos… 38,40%
LA LIBERTAD AVANZA 2260 votos… 35,51%
DEFENDAMOS CORDOBA 488 votos… 7,67%
PARTIDO LIBERTARIO 274 votos… 4,30%
UNION CIVICA RADICAL 212 votos… 3,33%
ALIANZA FUERZA PATRIA 182 votos… 2,66%
VOTOS NULOS 197 votos… 3,10%
VOTOS BLANCOS 109 votos… 1,71%
Foto: Coonet