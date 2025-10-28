Jóven robo dos veces en un mismo comercio. Fue detenido, y se recupero parte de lo sustraído

En la madrugada del día sábado sabado un joven ingresó a robar en un local comercial situado en calle Alte. Brown luego de violentar la puertar de ingreso, sustrajo mercadería del local y dinero en efectivo siendo aproximadamente la suma de $ 500.000.

El local comercial pertenece a una mujer de 43 años de edad que erradicó la denuncia.

Tras una tarea investigativa y trabajo con material fílmico se pudo establecer el autor del hecho quien habría ingresado al lugar en dos oportunidades durante esa madrugada.

Personal policial realizó un allanamiento en calle Gral. Paz el cual arrojó resultado positivo logrando el recupero de seis etiquetas de cigarrillos, cuatro encendedores, una botella de bebida alcohólica smirnoff, dinero en efectivo la suma de $ 223.500, prendas de vestir varias y calzados relacionados a la causa.

Se trasladó al detendido a la alcaldía de la Comisaría local a disposición de la Fiscalía de Instrucción de Morteros.

*GENTILEZA COMISARÍA DE BRINKMANN*