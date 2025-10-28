Se realizó 1° curso de «Búsqueda y Rescate en Areas Naturales y Rurales»

Durante los días viernes 24 y sábado 25 de realizó en la sede Administrativa Brinkmann del Parque Nacional Ansenuza, ubicada en el Camping Municipal, el primer curso de *Búsqueda y Rescate en áreas naturales y rurales.*

Esta actividad se inscribe dentro de la agenda de preparación de Defensa Civil Brinkmann.

Participaron: Guardaparques Nacionales, Aspirantes del Centro de Formación y Capacitación de APN, Guardias Locales de Prevención y Convivencia, Guardaparques provinciales y profesionales de la salud del SEM.

El dictado del curso estuvo a cargo del encargado de protección Ciudadana Pablo Prato.

Agradecemos la colaboración de Cruz del Sur Consultora.