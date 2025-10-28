Bomberos: Adquirieron nuevo equipamiento técnico

La institución bomberil informa a las comunidades de Brinkmann, Colonia Vignaud y Seeber (que son las localidades sobre las que se tiene jurisdicción de actuación), la inversión realizada en 6 (seis) equipos de respiración autónoma, que amplía la disposición para nuestro personal y les posibilita actuar con las mejores condiciones de seguridad ante siniestros importantes y complejos, como quedó demostrado en el gran incendio extinguido recientemente en un comercio local.

Sumado a la nueva autobomba incorporada este año, la entidad invirtió -además- $ 75.000.000 en equipos y en mantenimiento. Fue por el recibo de subsidios nacionales y provinciales, pero otra gran parte se logró por donaciones de particulares, empresas e instituciones, y por la eficiente administración de los recursos.

Gracias a toda la sociedad por acompañar la labor de nuestros bomberos.