Seguridad Vial: Finalizó curso «Mi Primera Licencia»

Finalizó esta semana el curso «Mi primera Licencia» a cargo de la Analista en Seguridad Vial Lorena Mazzurco.

Este programa de Educación Vial es llevado adelante por el Municipio con el objetivo de garantizar que jóvenes de 6° y 7° año de nivel secundario de los centros educativos locales se formen como conductores responsables.

En este caso, los alumnos adquirieron conocimientos divididos en cuatro módulos para finalizar con la realización del examen teórico, con el cual, una vez aprobado, se dirigirán a Inspectoría Municipal para continuar con los trámites complementarios (examen psicofísico, prueba práctica de manejo y aptitud médica) y obtener la licencia de conducir una vez cumplidos los 18 años.