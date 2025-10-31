Entregaron llaves de vivienda HABITAR al Sr. Gerardo Vaira

El Intendente Mauricio Actis, junto a la secretaria de Obras Públicas Analía Ledesma, hicieron entrega este jueves de las llaves de la vivienda de Gerardo Vaira, ubicada en calle Las Heras 1625, de Barrio Jardín.

Se trata de la 8° vivienda entregada en este año, y la 14° en esta gestión de gobierno, gracias al esfuerzo mancomunado, el aporte de cada adherente y, sobre todo, la confianza en el sistema.

Cabe destacar que en las próximas semanas se llevará a cabo una nueva entrega de unidades habitacionales.