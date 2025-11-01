«Puentes de Sabiduría»: Gran convocatoria en el SUM Luis Pichoni

Bajo el lema «Puentes de Sabiduría: la edad no nos separa», se llevó a cabo en la tarde del jueves, la propuesta generada a partir de una idea de la actual Reina de Brinkmann y sus pares Princesas.

Se trata de una propuesta intergeneracional, donde se compartieron entre jóvenes y adultos-mayores, diferentes experiencias, recuerdos y momentos que unen generaciones.

De allí «la edad no nos separa». Luego de una breve presentación a los presentes, por parte de la Reina, y autoridades Municipales, se propuso como disparador una caja que contenía escrituras que representaban recuerdos, a partir de los cuales se empezaron a intercambiar historias, recuerdos y mucho más.

Entre mates, bizcochos, música y baile, los presentes le pusieron fin a esta primera propuesta de nuestras representantes locales.