Mutual Centro: Aprobaron Asamblea y asumió como Presidente Ariel Bosio

La sesión se llevó a cabo el viernes 30 de octubre, a la hora 20:30, en el Teatrillo Municipal. Todos los puntos del Orden del Día fueron aprobados por unanimidad de los asambleístas. Como estaba estipulado, los órganos directivos se renovaron y el nuevo presidente es el Sr. Ariel Bosio.

En un clima muy favorable desde lo institucional, la actividad comenzó con un pedido del presidente saliente de la entidad, de realizar un “minuto de silencio” por el fallecimiento del Sr. Rogelio Righi, quien fuera presidente del club Centro Social y directivo de la mutual.

A continuación, habilitó el inicio de las deliberaciones, cediendo la palabra al contador Martín Pauletto, que leyó el Orden del Día y propuso la designación de dos asambleístas para que junto al presidente y secretario firmen el acta de asamblea.

Luego vino la reproducción de la memoria que, como ya es de estilo en Mutual Centro, se efectuó a través de un video que describió la misma con un audio en off y calzado con imágenes de su desarrollo. Fue aprobada por la totalidad de los asistentes.

Posteriormente, se dio paso al balance contable del ejercicio cerrado y el cuadro de gastos y recursos que, explicados por el profesional, también fueron aceptados por unanimidad. Entre otros aspectos, Pauletto destacó como se notó el impacto de la desaceleración de los índices inflacionarios, tendencia que espera que se consolide y se estreche más aun, porque beneficia las operatorias de la mutual.

El otro punto abordado fue el aval de la Asamblea para que la institución pueda avanzar en el convenio a celebrar con Asociación Cultural y Deportiva La Paquita, para abrir una filial en la localidad en que tiene asiento el referido club.

Finalmente se procedió, como lo marcan los estatutos, a la renovación y elección de los cargos que caducaban por vencimiento de mandato. Una sola lista propuesta presentada por el propio consejo saliente, fue aprobada por la totalidad de los concurrentes. La misma quedó integrada, como se muestra en la plataforma específica.

El cierre estuvo enmarcado por el mensaje de despedida del presidente saliente, Ing. Darío Tomati, que agradeció el acompañamiento del Consejo Directivo y la Junta Fiscalizadora, en los cuatro años al frente de la entidad. Hizo extensivo el reconocimiento a los asesores de la institución y al personal de la Casa Central y de todas las filiales: Oeste, Colonia Vignaud, Colonia Bicha, Oliva y Vicuña Mackenna, por el trabajo diario y por constituir la cara visible representativa de la organización en lo cotidiano.

Destacó que continúa integrando el consejo directivo, pero ya en un cargo menos relevante y le deseó al nuevo presidente, Ariel Bosio, que tenga una buena gestión junto a todo el equipo dirigencial. Tras sus palabras, la presidente del club Centro Social, Méd, Vet. Anabel Ferrero, a modo de agradecimiento por la contribución de la mutual al sostenimiento del club, le entregó una camiseta rojinegra, que simbolizan los colores distintivos de toda la familia institucional.