Encendieron el Arbol de Navidad en el Faro del Bicentenario

Este lunes , apenas comienza la noche en la ciudad, se realizó el encendido del árbol de Navidad montado por el Gobierno de Córdoba en el Faro del Bicentenario, en conmemoración del Día de la Inmaculada Concepción de María.

Debido a las obras en ejecución en el sector, este año no se realizó el evento artístico musical que acompaña cada encendido.

El árbol tiene 100 metros de altura, es referente en Sudamérica y está compuesto por 30 tiras LED verticales, cada una equipada con 20 globos Pixel RGBW. Estas luminarias permiten control individual por pixel, generación de escenas dinámicas, animaciones programables, cambios de color y secuencias sincronizadas.

En la base de la estructura, la decoración contempla 60 domos Pixel RGBW distribuidos de forma perimetral y simétrica alrededor de la base del árbol.

La iluminación del árbol se controla con un sistema de forma remota que permite escenas temáticas y secuencias animadas.

Las obras

El Gobierno de Córdoba lleva adelante la transformación verde de la cubierta del Centro Cultural Córdoba, como parte de un proyecto de reconversión urbana del área que circunda al Faro del Bicentenario.

El área dejará de ser una plaza seca para convertirse en una plaza verde con más de 4.500 metros cuadrados de vegetación autóctona, en el marco del proyecto “Transformación Verde del Techo del Centro Cultural Córdoba y Archivo Histórico”.

Esta intervención representa un hito arquitectónico y ambiental por su impacto en el paisaje urbano y el corredor cultural de la ciudad.