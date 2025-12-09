Córdoba Deportes: Lanzó Programa de Becas Deportivas

La Agencia Córdoba Deportes lanzó la edición 2026 del Programa de Becas Deportivas, una iniciativa que busca acompañar el desarrollo de deportistas y entrenadores federados de mediano y alto rendimiento en toda la provincia.

El programa continúa consolidándose como una herramienta fundamental para reconocer los logros obtenidos durante el último año y brindar un respaldo integral a quienes representan a Córdoba en los principales escenarios deportivos del país y del mundo.

A lo largo de los años esta iniciativa se ha transformado en una política sostenida que permite impulsar el crecimiento de nuestros deportistas, garantizando oportunidades para que puedan entrenar, competir y seguir en el camino del alto rendimiento.

¿Quiénes pueden postularse?

Podrán inscribirse atletas y entrenadores federados que hayan obtenido méritos deportivos nacionales e internacionales durante 2025 en disciplinas convencionales e inclusivas.

La inscripción deberá realizarse de manera individual, completando los formularios online correspondientes a cada categoría.

Beneficios del programa

Además del apoyo económico, los becarios accederán de manera gratuita a las instalaciones del Polo Deportivo Kempes, incluyendo: Servicios médicos y especialistas del Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD); acceso a los distintos espacios de entrenamiento; cobertura de obra social APROSS para quienes no dispongan de una.

¿Cómo es el procedimiento?

Los interesados deberán completar el formulario de inscripción del Programa Becas Deportivas 2026 desde el viernes 5/12 hasta el 31/12 inclusive.

Finalizado el período de inscripción, las federaciones evaluarán cada postulación y enviarán un listado con orden de mérito. Dicho listado deberá presentarse en hoja membretada, con firma y sello de la máxima autoridad de la institución.

Con esa información, la Agencia Córdoba Deportes realizará la selección final de los beneficiarios para la temporada 2026.

Con esta nueva edición, el Gobierno de Córdoba reafirma su compromiso con el deporte como un impulso al desarrollo social, personal y competitivo.

El programa de becas continúa fortaleciendo el camino del alto rendimiento y acompañando a quienes día a día trabajan para dejar la bandera provincial en lo más alto.

Para más información o consultas, los interesados pueden comunicarse con la Agencia Córdoba Deportes a través de los correos deportefederadoacd@gmail.com / cordobateincluye@gmail.com o consultar con sus federaciones.

FORMULARIO DEPORTISTAS CONVENCIONALES

https://forms.gle/axs9hiXUvjZw6Kty9

FORMULARIO DEPORTISTAS INCLUSIVOS

https://forms.gle/gx1YMQUxqW6FkrfZ7